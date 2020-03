Les adieux à Océane: «Un deuil extrêmement pénible s’amorce»

Un deuil extrêmement douloureux s’amorce pour la famille de la jeune Océane Boyer, 13 ans, dont les funérailles ont été célébrées vendredi à l’église Sainte-Anastasie, à Lachute, dans les Laurentides.

• À lire aussi: Émouvante cérémonie en mémoire d’Océane

• À lire aussi: Continuer à aimer même dans la mort

«Ça va être extrêmement pénible. Ce que les parents vivent est d’une infinie tristesse», lance d’emblée Nancy Roy, directrice générale de l’Association des familles de personnes disparues et assassinées (AFPAD) en entrevue à LCN.

L’organisme sans but lucratif accompagne des dizaines de familles qui traversent un drame semblable à celui d’Océane Boyer. L’AFPAD souhaite faire reconnaitre les proches comme des victimes.

Dans le cadre du programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) on prévoit notamment 30 séances de psychothérapie, ce qui ne fait aucun sens pour l’AFPAD.

«Les parents d’Océane Boyer seront reconnus comme des proches et non pas des victimes. L’aide psychologique qu’ils recevront en conséquence sera minime (...) Au début, ces gens-là sont entourés et accueillis par les gens de leur entourage, mais à un moment donné, un vide s’installe», poursuit Nancy Roy.

Pour contrer cet isolement, l’AFPAD organise des activités et des rencontres pour s’assurer que ces personnes soient bien entourées tout au long de leur deuil.

Un défi de taille se dresse néanmoins sur le cheminement des proches, soit le processus judiciaire.

«C’est extrêmement pénible puisque ça vient plusieurs mois après le drame, il y a aussi le retour au travail et le retour à la vie qui sont difficiles», mentionne Mme Roy.

C’est pourquoi l’AFPAD offre un service de suivi et de soutien aux familles endeuillées et ce, dès que le drame survient jusqu’à la libération conditionnelle des accusés, s’il y a lieu. Dans certains cas, les suivis peuvent même s’échelonner sur une très longue période de temps.

«Il y a des gens qui sont avec nous et le drame s’est produit il y a 30 ans», ajoute Mme Roy.

L’intégralité de l’entrevue de Nancy Roy de de l’Association des familles de personnes disparues et assassinées (AFPAD) est disponible en haut de page.