Les Forces armées soulignent la Journée internationale des femmes

Le centre de recrutement des Forces armées canadiennes (FAC) de Saguenay a souligné à sa façon la Journée internationale des femmes, qui a lieu dimanche.

Cinq candidates âgées de 16 à 37 ans ont passé des tests physiques en vue d'une éventuelle embauche.

«La date a été effectivement choisie en fonction de la Journée de la femme, mais on ne voulait pas inviter les candidates un dimanche», a dit vendredi le responsable du centre, le capitaine Junior Caron.

Les cinq femmes intéressées devaient accomplir quatre épreuves représentant les tâches les plus communes au sein des FAC, que ce soit l'armée de terre, l'aviation ou la marine. Elles devaient notamment soulever un sac de sable de 20 kilos à 30 reprises, ce qui rappelle l'érection de fortifications en cas d'inondations, ou encore traîner une charge de 250 livres sur 20 mètres, ce qui simule l'évacuation d'un blessé.

«J'avais passé les tests l'an dernier et je me dirige en techniques policières», a lancé Andréa Rouleau, 16 ans. «C'est sûr que ça peut me donner de l'expérience», a-t-elle ajouté.

«J'hésitais depuis quelques années, mais je me suis dit: «c'est aujourd'hui que ça se passe!»», a dit Natalie Gauthier, la doyenne du groupe.

Les résultats n'étaient pas compilés officiellement. Le but était de donner aux participantes un aperçu de ce qui les attendrait si une carrière militaire les intéressait.

«La stabilité de l'emploi et l'esprit de famille des Forces armées m'attirent beaucoup», a confié pour sa part Ann-Renée Deschênes, 21 ans.

Les femmes occupent 23 % des emplois au sein des FAC. L'objectif est d'atteindre la barre des 25 %.

«Il y a 106 métiers différents. Il y en a pour les hommes et les femmes!» a conclu le capitaine Caron.