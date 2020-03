Les signes avant-coureurs du surendettement

En collaboration avec

Avoir un trou dans son portefeuille, ça arrive à tout le monde. Mais avant que la situation se corse, des moyens efficaces existent pour prévenir le surendettement et même pour s’en sortir.

Avez-vous trop de dettes ?

Quand les factures s’accumulent et que les paiements commencent à traîner, c’est signe que votre situation financière se détériore. D’autres symptômes sont aussi à surveiller.

- Êtes-vous obligé d’emprunter pour payer le loyer, l’épicerie, etc. ?

- Faites-vous vos paiements en retard ?

- Payez-vous seulement le solde minimum de vos cartes de crédit ?

- Est-ce que vos chèques rebondissent ?

- Des créanciers vous courent-ils après ?

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, il est temps de faire un bilan de votre situation financière. Il existe des outils en ligne pour vous aider. La règle générale, c’est d’éviter que votre taux d’endettement dépasse les 30 %.

Vous pouvez vous en sortir

Il y a encore beaucoup de préjugés et d’idées fausses concernant l’endettement. Trop de gens ignorent qu’il existe plusieurs solutions pour s’en sortir. Tout ça sans y laisser sa chemise !

On peut déjà prendre de saines habitudes financières et s’éloigner de la spirale de l’endettement en posant ces gestes simples :

- Vendez vos biens superflus : les fameux « en-as-tu-vraiment-besoin ? ».

- Faites un budget. Ça permet de voir clairement où s’en va tout votre argent.

- Si nécessaire, consolidez vos dettes auprès d’une institution financière. Ça veut dire obtenir un prêt avec lequel vous allez rembourser toutes vos dettes en un seul paiement chaque mois. L’avantage : un taux d’intérêt moins élevé que ceux que vous avez déjà probablement.

- Payez en priorité vos dettes à taux d’intérêt élevé, comme les cartes de crédit.

- Rencontrez un conseiller en redressement financier. C’est votre meilleur allié, et pas seulement en cas de faillite.

Les pièges à éviter

Quand on en a plein les bras avec ses dettes, on peut être tenté de se tourner vers des solutions qui semblent magiques, mais qui risquent en fait de vous endetter davantage. Tenez-vous loin des pièges suivants :

- N’ajoutez pas d’autres cartes de crédit à votre portefeuille.

- Évitez les avances de fonds sur une carte de crédit.

- Évitez les prêteurs sur gages, les prêts rapides et les jeux de hasard.

Des solutions beaucoup plus efficaces, saines et sans risques existent. Parlez-en à un conseiller en redressement financier. Il saura vous rassurer et vous guider vers la solution qui répond à votre situation. Vous n’êtes pas seul, il y a de l’aide près de chez vous pour vous aider.

