Shannen Doherty gagne une manche contre son assureur

Shannen Doherty a gagné 2 500 dollars après qu'un juge a condamné la compagnie d'assurance de sa maison, State Farm, pour avoir violé un ordre de protection, dans le cadre de leur bataille judiciaire avec l'actrice.

La maison de l'ancienne actrice de Charmed est l'une des propriétés endommagées par l'incendie Woolsey, qui a embrasé la Californie en 2018, et depuis ce temps, elle tente d'obtenir réparation auprès de son assurance.

Cependant, les dirigeants de State Farm prétendent que sa maison n'a pas subi de dommages liés à l'incendie, ou de dommages structurels, et que la compensation qu'elle a déjà reçue, qui serait de plus d'un million de dollars, devrait être assez pour couvrir les coûts du nettoyage et du loyer pour un foyer temporaire pendant un an.

Et dans ce cadre, l'actrice a gagné une première victoire, lorsque la cour a avancé que State Farm était coupable de leur avoir fourni des informations sur la plaignante, dont des détails de son dossier médical, des photographies de sa maison, le tout retouché de façon incorrecte.

Si la comédienne demandait plus de 10 000 dollars de dommages, elle a tout de même réussi à en obtenir 2 500.

«Nous comprenons et respectons la décision de la cour», a déclaré State Farm à Fox News dans un communiqué.