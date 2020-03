Tim Hortons prend les grands moyens contre le COVID-19

Tim Hortons suspend l’utilisation des gobelets réutilisables pour une durée indéterminée en raison de l'épidémie de COVID-19.

«Bien que les spécialistes continuent d'affirmer que le risque de contagion au Canada est faible, nous adoptons une approche mesurée et raisonnable et nous continuerons de surveiller, d'évaluer et de mettre à jour nos procédures au besoin», peut-on lire dans le communiqué

Les autorités sanitaires canadiennes n’ont donné aucune directive ni recommandé de changement, mais la chaîne a pris cette décision après avoir écouté les commentaires des propriétaires et des clients.

«Nous continuons de rappeler l'importance de suivre correctement les procédures d'hygiène et d'assainissement/de désinfection dans nos restaurants, et nos responsables de la chaîne d'approvisionnement travaillent à obtenir des gants supplémentaires, du gel assainissant pour les mains et d'autres produits de nettoyage essentiels au cas où nous en aurions besoin dans les prochains mois», précise le communiqué.

Tim Horton repousse donc la distribution des 1,8 million de tasses réutilisables qui devaient être distribuées le 10 mars dans le cadre du concours «Déroule le rebord».

Hier, le géant Starbucks a annoncé une mesure similaire en bannissant provisoirement les gobelets réutilisables dans ses succursales canadiennes et américaines.