Tout sur Mateo dans «L'Échappée»

À peine débarqué du Costa Rica, Mateo Da Costa prend racine à Sainte-Alice-de-Rimouski aux côtés de Noémie. Le nouvel arrivant a un passé trouble dans son pays, mais est bien décidé à enfin vivre selon ses valeurs profondes. La visite de son oncle obscurcit toutefois ses projets. Victor Andres Trelles Turgeon nous en dévoile plus sur son personnage dans «L'Échappée».

À la rescousse de Noémie

«Ce n’est pas écrit comme ça dans le texte, mais mon idée, c’est que Mateo a participé au kidnapping de Noémie, surtout pour empêcher que ça vire mal. Il voulait s’assurer qu’il y avait quelqu’un qui a une tête sur les épaules pour prendre des décisions si le plan ne fonctionnait pas comme il devait.»

«Mateo éprouve un amour sincère pour Noémie. Il a trouvé quelqu’un qui le comprend.»

Soumis à son oncle

«Alberto, l’oncle de Mateo, est un homme dangereux. Il est très fier et aime avoir de l’ascendant sur les autres. En sa présence, Mateo oublie qu’il a le droit de se tenir debout et d’asseoir sa liberté. Il est complètement soumis. À mon avis, Alberto doit connaître bien des secrets du passé de Mateo pour avoir autant de pouvoir sur lui.»

Un accent important

«C’était important pour moi que Mateo garde son accent tout au long des épisodes. Je ne voulais pas que des téléspectateurs qui ont peu de contacts avec des immigrants pensent qu’un nouvel arrivant peut apprendre le français en trois mois et le parler avec fluidité, sans accent. Les membres de ma famille, originaires du Pérou, n’y arrivent toujours pas, et ça, même s’ils sont ici depuis plus de 10 ans. C’est entre autres une question d’âge, car leurs enfants, eux, parlent le français sans accent.»

Anick la généreuse

«Avant même que nous tournions ensemble, Anick Lemay m’a téléphoné pour que nous apprenions à nous connaître. Grâce à L’Échappée, j’ai non seulement découvert une actrice de talent, mais aussi une femme au grand cœur qui est aussi généreuse que sincère. Elle est impressionnante à voir aller, parce qu’elle pense toujours aux autres avant elle! J’avais des appréhensions à intégrer une équipe de tournage déjà complice, mais autant Anick que les autres membres m’ont accueilli à bras ouverts.»

«L’Échappée», lundi 20 h, à TVA.

Tout sur le personnage

NOM: Mateo Da Costa

INTERPRÈTE: Victor Andres Trelles Turgeon

OCCUPATION: Homme à tout faire

LIENS AVEC LES AUTRES PERSONNAGES: Amoureux de Noémie et neveu d’Alberto Da Costa

POINT FORT: Sa vaillance

POINT FAIBLE: Son impulsivité