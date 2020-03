Un homme agressé dans sa résidence à Pont-Rouge

Des suspects de 27 ans et de 34 ans sont accusés de s’être introduits par effraction et d’avoir agressé un homme de 33 ans à Pont-Rouge, plus tôt cette semaine.

En soirée, mardi, les deux hommes se seraient introduits dans le domicile de la victime, qu’ils connaissent, et l'auraient blessé à l’aide d’un objet contondant, selon la Sûreté du Québec.

Ils auraient ensuite pris la fuite «avec une modeste somme d’argent».

Les deux individus ont comparu au palais de justice de Québec, jeudi. Ils demeurent détenus pendant la suite des procédures judiciaires.

On ne craint «aucunement» pour la vie de l’homme agressé, a ajouté la SQ.

«L’enquête se poursuit et il n’est pas exclu que des arrestations supplémentaires puissent avoir lieu», a indiqué la police.