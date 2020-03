225 bêtes périssent dans l’incendie d’une ferme à Kamouraska

Les pompiers ont été appelés peu après 23h30 vendredi soir pour un feu de bâtiments de la ferme laitière Jeannicole, rang des Côtes à Kamouraska.

Yvan Drapeau est propriétaire de la ferme avec son frère Christian. il explique avoir été réveillé par un message d’alarme en provenance de l’un de ses bâtiments. Résident à proximité, l’agriculteur a été rapidement sur place. La bâtisse abritant une partie de ses vaches était en flammes. Des vents violents ont propagé des tysons à un 2ème bâtiment dans lequel se trouvait une autre partie de son troupeau. Au total, 225 bêtes ont péri dans les flammes.

Au plus fort de l’incendie, une cinquantaine de pompiers ont été déployés sur les lieux. Les casernes de Saint-Philipe-de-Néri, Saint-Pascal et Sainte-Hélène sont intervenues dans un premier temps. Le directeur du Service Intermunicipal de sécurité incendie de St-Pascal Éric Lévesque explique avoir fait appel à la régie KamEst regroupant les casernes de Saint-Joseph, Saint-André et Saint-Alexandre puisque la ferme de situe hors réseau d’aqueducs.

Yvan Drapeau ajoute que l’incendie aurait pu être déclenché par des travaux de soudure actuellement en cours sur sa ferme. Le chef pompier est plus prudent, estimant qu’il y a plusieurs hypothèses quant à l’origine du sinistre mais que la piste criminelle est écartée.