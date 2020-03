COVID-19 en Italie: «Les enfants commencent à vivre l’anxiété»

L’Italie connait à l’heure actuelle une hausse impressionnante des cas de coronavirus. En une seule journée, le pays a enregistré un bond de 1247 cas, faisant passer le bilan à 5883, samedi.

En fin de journée, le gouvernement place en quarantaine les villes de Milan, Venise et d’autres zones, rendant les déplacements pour entrer et sortir de ces zones extrêmement limités.

Geneviève Rabouin habite l’Italie depuis 2001. Elle sent le stress grandir de jour en jour à Vérone, dans la région de la Vénétie, voisine de la Lombardie, déclarée en quarantaine samedi en fin de journée.

À l’heure où le virus confine une population grandissante, l’inquiétude gagne du terrain.

«Les gens restent à la maison et les dernières recommandations du gouvernement demandent d’éviter les lieux publics, de garder une distance d’au moins 1 mètre et demi entre les gens, se laver souvent les mains et ne pas se présenter dans les urgences» explique Mme Rabouin dans une entrevue à TVA Nouvelles.

Les enfants et l’anxiété

L’Italie a renforcé drastiquement ses mesures préventives jeudi dernier en fermant toutes les institutions scolaires : garderies, écoles primaires, secondaires et même les universités.

Travailleuse sociale auprès des enfants et des familles, Mme Rabouin a remarqué que l’anxiété relative au virus se ressent chez les enfants, réalisant la fermeture des écoles.

«Ils ne vont pas à l’école, ils entendent les nouvelles, les parents sont à la maison, ils se demandent ce qu’il se passe. (...) Ça pourrait s’empirer et c’est dommage parce que les enfants ont pas nécessairement tous les notions et l’âge pour gérer cette anxiété-là.»

L’Italie se classe au 2e rang des pays les plus atteints mortellement par le virus, après la Chine.