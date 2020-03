Des militants véganes entrent dans un Ashton

Une trentaine de militants véganes ont fait irruption dans une succursale de la mythique chaîne de restauration rapide Ashton de Québec, en pleine heure du diner, samedi.

«Rien n’explique qu’en 2020, on insémine des mères innocentes pour profiter de leur lait et (on envoie) des millions de poulets se faire trancher la gorge pour une galvaude ou un burger», lance un militant antispéciste dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

On peut y voir une trentaine de personnes, munies de pancartes, s’inviter dans l’Ashton de l’avenue Jules-Verne, près du IKEA.

Pendant environ cinq minutes, ils ont crié des slogans hostiles à l’exploitation animale, avant de repartir d’eux-mêmes dans le calme, sous les regards ébahis des clients du restaurant.

«En plus à ce moment-là, on avait un problème de caisse et c’était plein. Disons que ce n’est pas tombé au bon moment», a témoigné Joanie Larivière, assistante gérante, toujours un peu sous le choc lorsqu’elle s’est entretenue à l’Agence QMI, quelques heures après l’événement.

«Tout le monde a droit à son opinion, mais c’est juste plate de faire valoir la sienne comme ça», a-t-elle poursuivi.

Le coup d’éclat est revendiqué par DxE Montréal, qui était aussi derrière l’action au restaurant Joe Beef en janvier dernier à Montréal.

Là encore, ils étaient entrés sur l’heure du repas pour dénoncer la consommation de viande.

En décembre, le même groupe s’était introduit dans une porcherie de Saint-Hyacinthe, soulevant l’ire des Éleveurs de porcs du Québec, qui avaient par la suite demandé à ce que les sanctions soient rehaussées pour dissuader les activistes.

Certains coups d’éclat des militants véganes sont un peu plus dérangeants. En février, les employés d’un autre restaurant montréalais, le Manitoba, n’avaient pas pu entrer travailler un matin, car de la colle avait été mise dans la serrure.

Le mois dernier, les députés de l’Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité une motion dénonçant les coups d’éclat de ce genre.