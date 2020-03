Le pape fera sa prière dominicale par vidéo, et non en public

Le pape François prononcera dimanche depuis sa bibliothèque sa traditionnelle prière de l'Angélus, qui sera retransmise en direct par vidéo, et non depuis sa fenêtre surplombant la place Saint-Pierre, a annoncé samedi le Vatican, qui veut ainsi «éviter les risques de diffusion» du coronavirus.

«La prière de l'Angélus du Saint-Père aura lieu dans la bibliothèque du Palais apostolique et non sur la place Saint-Pierre depuis la fenêtre. La prière sera retransmise en vidéo en direct sur la chaîne Vatican News et sur des écrans sur la place Saint-Pierre de manière à permettre aux fidèles de participer», a détaillé le Vatican dans un communiqué.

Cette décision «a été rendue nécessaire pour éviter les risques de diffusion du Covid-19 liés à la formation de rassemblements au cours des contrôles pour l'accès à la place Saint-Pierre», a expliqué le Vatican. L'audience hebdomadaire du pape de mercredi «se déroulera dans les mêmes conditions».

L'Angélus du dimanche et l'audience du mercredi représentent une grande attraction pour les pèlerins et touristes venant à Rome et désireux de voir le pape en chair et en os. La foule habituellement présente devrait donc être fortement réduite après l'annonce du Vatican.

Par ailleurs, jusqu'au dimanche 15 mars, les messes à Sainte-Marthe, la résidence hôtelière où réside le pape au Vatican, sont annulées. Cela fait plus d'une semaine que le pape, 83 ans, à la tête des 1,3 milliard de catholiques, n'a pas quitté cette résidence, située à quelques pas de la basilique Saint-Pierre.

La Cité du Vatican, le plus petit État du monde, a annoncé vendredi son premier cas de coronavirus.

Il a été détecté dans le modeste centre médical, situé non loin d'une des portes d'accès au territoire de ce micro-État, qui accueille en temps normal des habitants, des employés ou des retraités du Vatican, dont des membres du clergé.

La Cité du Vatican, en grande partie enserrée derrière des murs élevés de part et d'autre de la place Saint-Pierre, s'étend seulement sur 44 hectares (0,44 km2). Cet insolite État ne compte que 450 habitants, dont une centaine de gardes suisses vivant ensemble dans une caserne.