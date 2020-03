Se pardonner après avoir causé la mort d’un enfant

Deux ans après le décès tragique de la jeune Anaïs Renaud, 11 ans, qui a été happée par une voiture à Saint-Flavien, dans Chaudière-Appalaches, la conductrice n’arrive toujours pas à se pardonner.

• À lire aussi: La fillette de 11 ans heurtée par un véhicule est décédée

• À lire aussi: Saint-Flavien sous le choc après le départ d’Anaïs

Pourtant, il s’agissait d’un décès accidentel, selon le rapport du coroner qui a été publié la semaine dernière.

«J’ai tellement de la rage là, lance la conductrice qui préfère garder l’anonymat. Je ne peux pas concevoir d’avoir fait ça à un enfant. Ça ne me rentre pas dans la tête et ça ne me rentrera jamais dans la tête.»

La femme avoue qu’elle souffre maintenant d’un choc post-traumatique sévère qui l’empêche de pratiquer le métier d’infirmière auxiliaire qui la passionnait tant avant l’accident.

Elle doit maintenant composer avec les remords qu’elle ressent tous les jours.

«Si je pouvais revenir en arrière ce matin-là, c’est sûr et certain que je le ferais», admet la conductrice.

«Ce matin-là, Anaïs ne méritait pas de mourir. Et puis le destin a fait en sorte que c’est moi qui l’ai frappée, se désole-t-elle. Je suis une maman, donc ça me rentre dedans encore plus».

Composer avec les rumeurs

En plus de devoir surmonter ce terrible événement, la femme doit vivre avec les nombreuses rumeurs qui ont circulé à son sujet depuis l’accident.

Certains avançaient qu’elle venait de terminer un quart de travail de 16 heures au moment où elle a happé la jeune Anaïs. «Ce n’est pas vrai du tout, clame-t-elle. J’étais en arrêt de travail, je venais de me faire opérer».

D’autres soutenaient que la vitesse ou les textos étaient à l’origine de l’accident. Or, aucune accusation n’a été portée contre la conductrice.

Retour sur les événements

Le 1er mars 2018, Anaïs Renaud se rendait à pied à l’école de la Caravelle, située à environ 600 mètres de la résidence familiale, en empruntant l’accotement piétonnier en bordure de la rue Principale. À partir de l’école de Saint-Flavien, elle prenait ensuite l’autobus pour se rendre à son école à elle, située dans une localité voisine, à Dosquet.

Une voiture qui se dirigeait en direction sud a soudainement traversé la voie inverse pour aller percuter l’écolière, qui a été happée alors qu’elle marchait avec des amis, et sa petite sœur.

- D’après les informations de Kevin Dupont