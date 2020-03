Un acteur garde sa maladie secrète jusqu’à sa mort

L’acteur Nicolas Tucci, qui a entre autres joué dans les séries «Homeland», «Quantico» et «Pose», est mort à l’âge de 38 ans, après une bataille privée contre la maladie.

Son père en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, révélant par la même occasion que son fils était souffrant.

«C’est Alexander Tucci, le père de Nick. Mardi, le 3 mars, Nick est mort au Smilow Cancer Hospital, à New Haven au Connecticut, a-t-il écrit. Nick a choisi de garder sa maladie secrète pour pouvoir poursuivre ses rêves artistiques et professionnels aussi longtemps qu’il l’a pu. Dans la dernière année, il a pu faire des auditions et continuer son travail qu’il aimait tellement.»

En plus de ses apparences à la télévision, Nicolas Tucci a aussi joué dans le film d’horreur «You’re Next», et trois autres projets en postproduction.