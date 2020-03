Une mère de famille accusée d’abandon d’enfants bientôt entendue par un tribunal

Une Américaine adepte de cultes ésotériques comparaîtra le 18 mars devant un tribunal de l’Idaho, dans le nord-ouest des États-Unis, pour s’expliquer sur le sort de ses deux enfants mineurs, portés disparus depuis septembre dernier.

Lori Vallow est accusée d’abandon d’enfants, de fausses déclarations à la police et d’outrage à un tribunal. Elle a été arrêtée le 20 février à Hawaï, où elle s’était installée avec son nouveau mari.

Elle a été ramenée jeudi dans l’Idaho et a comparu vendredi devant un tribunal de Rexburg, où un juge a fixé la date de l’audience préliminaire de son procès aux 18 et 19 mars. Elle risque jusqu’à 30 ans de prison.

Lori Vallow ne s’est pas exprimée sur les accusations, se bornant à répondre aux questions de procédure.

Ses deux enfants, une adolescente de 17 ans née d’un précédent mariage et un petit garçon autiste de 7 ans, ont été vus pour la dernière fois le 23 septembre 2019 à leur retour du parc national de Yellowstone, dans l’État voisin du Wyoming.

Leur disparition a été signalée par les grands-parents du garçon en novembre.

L’enquête a pris un tour macabre lorsque les policiers ont constaté une série de décès dans l’entourage de la mère de famille et de son nouveau mari Chad Daybell, auteur de livres ésotériques dans lesquels il raconte ses expériences de «mort imminente» et ses contacts avec l’au-delà.

Le troisième mari de Mme Vallow, Joseph Ryan, père de sa fille, est mort en 2018, apparemment d’une crise cardiaque.

En juillet 2019, son quatrième mari, Charles Vallow, avec qui elle était en instance de divorce, a été tué par balle par le frère de Lori, Alex Cox, qui a dit avoir agi en état de légitime défense. Il est lui-même décédé en décembre après avoir été retrouvé inconscient à son domicile.

Dans sa demande de divorce, Charles Vallow indiquait que sa femme, avec qui il vivait alors dans l’Arizona, se disait investie par Dieu de la mission de préparer l’Apocalypse, prévue pour juillet 2020.

Le 19 octobre, la femme de Chad Daybell, Tammy, est décédée à 49 ans de causes dites « naturelles ». Deux semaines plus tard, Lori Vallow et Chad Daybell ont quitté l’Idaho pour Hawaï, où ils se sont mariés.

La justice de l’Idaho avait ordonné au couple de présenter les enfants le 30 janvier. C’est parce que cet ordre n’a pas été respecté que les deux époux ont été interpellés. Chad Daybell a depuis été libéré.