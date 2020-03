Vérifiez vos avertisseurs de fumée

Les services des incendies du Québec invitent la population à vérifier les piles des avertisseurs de fumée avec le retour à l'heure normale, dans la nuit de samedi à dimanche.

Rappelons que dans la nuit de samedi à dimanche, toutes les horloges devront être avancées d’une heure. Ainsi, à 2 h, heure normale, il sera 3 h.

À ce propos, les pompiers rappellent aux citoyens qu’il est préférable de vérifier du même coup les avertisseurs de fumée.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) suggère de s’assurer de leur bon fonctionnement et, si cela est possible, d’opter pour un avertisseur avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans.

Il est recommandé de se départir des piles usagées dans l’un des points de collecte prévus à cet effet.

Le SIM a expliqué vendredi qu’en vertu du Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal, un propriétaire doit obligatoirement installer des avertisseurs de fumée à chaque étage d'un logement et les remplacer au plus tard 10 ans après la date de fabrication.

Par ailleurs, le SIM a rappelé que l'installation d'un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) est obligatoire, et ce, dans l'agglomération de Montréal, pour un logement, une habitation destinée à des personnes âgées et une résidence supervisée où se trouve un appareil à combustion et/ou un accès direct à un garage de stationnement intérieur, à partir du logement.