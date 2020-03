3 conseils pour s’adapter au changement d’heure

En ce dimanche de mars, l’heure a été avancée, ce qui n’est pas sans effets sur le corps humain. La docteure Johanne Lévesque, neuropsychologue, y va de quelques conseils pour s’adapter en douceur à ce changement.

D’abord, elle reconnait qu’un sentiment de fatigue est tout à fait normal en cette journée où l’on perd collectivement une heure de sommeil.

Le retour à l’heure d’été perturbe plusieurs aspects : la pression artérielle, le rythme cardiaque, la température corporelle, les cycles veille-sommeil, l’humeur et l’attention. Afin de minimiser l’impact, on peut suivre quelques mesures.

1. Faire comme si rien n’avait changé. Ne pas modifier son horaire permet de réhabituer son corps au nouveau rythme. «Si on mange à midi, on mange à midi. On fait comme si rien n’avait changé», conseille la neuropsychologue.

2. Éviter les siestes en après-midi. «Moi je l’éviterais», avance-t-elle. Une sieste pourrait contribuer à retarder l’heure du sommeil au coucher.

3. Être vigilant sur la route. Des études ont prouvé que le nombre d’accidents était à la hausse durant les quelques jours suivant le changement d’heure, ce qui pourrait s’expliquer par une fatigue accrue.