Garderies en milieu familial : vers une grève générale illimitée?

Une menace de grève illimitée pour les éducatrices de garderies privées en milieu familial plane dimanche à l’occasion d’une assemblée générale nationale qui déterminera l’issue du conflit qui perdure depuis le 31 janvier dernier en lien avec la loi 143.

Une centaine de personnes se sont rassemblées samedi, en début d’après-midi, devant le Parlement de Québec pour dénoncer la loi 143, qui interdit le remplacement en milieux de garde privés.

La Fédération des intervenants en petite enfance du Québec (FIPEQ-QC), qui regroupe 10 000 membres en milieu familial régi et subventionné partout dans la province, est présentement en négociations avec le ministère de la Famille en lien avec la rémunération.

Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenants en petite enfance du Québec (FIPEQ-QC), est bien au fait que cette grève pourrait affecter le quotidien de plus de 60 000 familles au Québec.

«On a eu une journée de négociations hier mais on n’a rien eu à offrir à nos membres. On leur a dit "Aujourd’hui, ça passe ou ça casse» et comme on n’a pas d’entente de principe, pour nous ça casse» explique Mme Grenon à la caméra de TVA Nouvelles.

Alors que la pénurie de places en milieux de garde continue d’avoir des répercussions sur les parents, la loi 143 pousse plusieurs éducatrices dites « non reconnues » à mettre un terme à leurs services, déplore Sophy Forget Bélec, présidente de l’Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés (AQMFEP).

En guise de moyen de pression, les portes des services de garde ouvrent de plus en plus tard chaque vendredi.

Selon l’analyse de l’AQMFEP, 92 % des fermetures de services de garde sont dues à la clause de non-remplacement de la loi 143 depuis son application en septembre 2019.

-Avec les informations de Jérémy Bernier et Marie-Léo Guy