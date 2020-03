Le diocèse de Québec prend des mesures contre le COVID-19

Pour une dernière fois dimanche matin, les paroissiens de l'église Saint-Thomas-d'Aquin ont pu se serrer la main.

Dès lundi, ce geste ne sera plus permis dans les églises de Québec. C'est l'une des précautions exceptionnelles que prend le diocèse.

«Vendredi dernier, dans une célébration que je présidais, au moment de la paix, on les invitait à échanger la paix, et beaucoup de gens hésitaient à tendre la main, il y avait un peu de confusion. Alors, on s'est dit: vaut mieux être clair.» a expliqué Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec.

Dans la même veine, l’eau bénite dans les bénitiers sera vidée et la communion dans la bouche ou sur la langue cessera pour un temps indéterminé.

Les prêtres, de leur côté, devront appliquer diverses mesures d'hygiène.

«Il faut faire attention parce qu'il y a des risques de propagation. On a des personnes vulnérables aussi, des enfants ou des plus fragiles, des aînés. Donc, évidemment, je pense que nos paroissiens vont comprendre ces mesures-là» a mentionné le curé de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, Brice Petitjean.

Chez les paroissiens, ces nouvelles directives pour éviter la propagation du coronavirus ne font pas l'unanimité.

«On peut se donner la paix avec un sourire, avec des paroles; pas nécessairement se toucher, là. Pour ce qui est de l'eau bénite, j'ai des bémols» exprime une paroisienne.

«S'il le faut, il faut, et il faut que ça s'arrête» croit cet autre paroissien.

Dans l’optique où les cas de coronavirus se multiplierait, des mesures additionnelles pourraient être prises au besoin.

Si la santé publique nous demandait, par exemple, par hypothèse de cesser les rassemblements, on verrait à prendre les mesures nécessaires.

Le diocèse de Québec n'est pas le seul à appliquer de telles mesures. Les églises anglicanes appliquent ces précautions depuis quelques jours, tout comme à Sherbrooke.

D'ailleurs, selon monseigneur Pelchat, ce n'est qu'une question de jours avant que l'ensemble des paroisses de la province mettent en place des mesures similaires.

-Avec les informations de Marc-André Boulianne