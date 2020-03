Québec désigne quatre femmes comme personnages historiques

Quatre femmes vont être désignées ce dimanche comme personnages historiques par le gouvernement du Québec à l’occasion de la Journée des droits des femmes.

Ces personnes qui ont marqué les domaines de l’économie ainsi que des arts et des lettres sont Agathe de Saint-Père, Emma Albani, Joséphine Marchand et Berthe Chaurès-Louard, a appris l’Agence QMI.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, en fera officiellement l’annonce en milieu de journée, dimanche, avec sa collègue de la Condition féminine, Isabelle Charest.

Agathe de Saint-Père (1657-1747) a fondé une manufacture de toiles à Montréal. Elle est considérée comme l’une des rares «femmes d’affaires» en Nouvelle-France et constitue un personnage féminin fort de l’histoire du Québec pour la période du Régime français.

Emma Albani (1847-1930) est considérée comme la première cantatrice originaire du Québec à atteindre une renommée internationale. Elle est l’une des sopranos les plus célèbres du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Pendant sa carrière d’une quarantaine d’années, elle joue plus de 40 rôles à l’opéra et effectue de nombreuses tournées sur plusieurs continents.

Joséphine Marchand (1861-1925) est la fondatrice de la première revue féminine de langue française au Canada et la première éditrice d’une revue féminine au Québec. Elle est aussi la fondatrice de l’Œuvre des livres gratuits, une organisation philanthropique qui a contribué à l’émergence de la lecture publique au Québec.

Enfin, Berthe Chaurès-Louard (1889-1968) est une figure de proue de la coopération au Québec dans les années 1930 à 1960. Militante, administratrice et organisatrice de nombreuses œuvres sociales, elle est l’instigatrice et la cofondatrice de La Familiale, l’une des premières coopératives de consommation au Québec, et elle œuvre au développement d’un réseau de magasins coopératifs qui s’étend dans plusieurs régions du Québec.