Sa carrière en échange d’une place en garderie

Désespérée, une femme de Québec s’est résignée à tenter de se faire embaucher comme éducatrice en garderie afin que son fils de dix mois ait une place.

En février 2019, alors qu’elle était enceinte, Vanessa Dorval s’est inscrite à la liste d’attente gouvernementale, la Place 0-5 ans, en vue d’envoyer son enfant à la garderie. Plus d’un an plus tard, alors que son congé de maternité tire à sa fin, elle n’a toujours pas trouvé qui que ce soit pour s’occuper du petit Adam.

Dépourvue

Complètement dépourvue, elle a tenté de se faire embaucher comme éducatrice, même si ce n’est pas du tout son domaine d’étude, en échange d’une place pour son fils.

« J’ai envoyé mon CV dans une dizaine de garderies et j’ai passé deux entrevues. Mais elles n’ont pas pu me garantir qu’il serait admis », raconte celle qui possède un baccalauréat en administration des affaires.

Le conjoint de Mme Dorval a même décidé de prendre les grands moyens en offrant 500 $ à quiconque pourrait leur venir en aide... en vain.

« Je voyais son désespoir depuis plusieurs semaines. Elle pleurait à côté de moi, déchirée entre le poste qu’elle rêve d’avoir et le fait qu’elle doive s’occuper de notre fils », explique M. Turgeon.

« Je vais me sentir humiliée »

Dernièrement, comme si ce n’était pas assez, Vanessa Dorval a reçu une offre de travail qu’elle ne peut refuser, un emploi directement en lien avec ses études universitaires. Un poste qu’elle ne pourra obtenir si elle ne trouve pas de solution rapidement.

« Si je ne trouve rien, je n’aurai d’autre choix que de me désister. Je vais me sentir humiliée. Et à long terme, on ne peut pas vivre avec un seul salaire », indique celle qui a déjà contracté une marge de crédit en prévision de la perte d’un revenu pour une certaine période.

Mme Dorval et son conjoint, Patrick Turgeon, ont fait des pieds et des mains pour trouver quelqu’un qui voudrait bien accepter le petit Adam dans son groupe d’enfants. Courriels, appels, demandes de place temporaire, plainte au ministère de la Famille, rien n’y fait.

Pourtant, grâce à son emploi actuel, la demande de la jeune femme de 30 ans est classée comme prioritaire dans deux CPE de la région. Une « priorité » qui la place respectivement comme la 50e et 96e personne en attente.

Impuissant, le couple a participé hier, devant l’Assemblée nationale, à la manifestation contre la loi 143, qu’il croit être une partie du problème.