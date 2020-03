Un retour de congé de maternité chargé pour Geneviève Guilbault

À peine revenue de son congé de maternité, Geneviève Guilbault retrouve ses responsabilités de vice-première ministre, de ministre de la Sécurité publique, de ministre responsable de la Capitale-Nationale et de députée. Ses prochains mois risquent d’être fort occupés, comme a pu le constater Pierre-Olivier Zappa au cours d’une entrevue au Québec Matin Weekend.

L’élue a accouché de son deuxième enfant, Christophe, en janvier dernier. «Il va très bien. C’est un excellent bébé. Je retourne travailler demain l’esprit tranquille», assure-t-elle.

La conciliation travail-famille n’est pas toujours facile pour les femmes comme elle, qui occupent des postes à haute responsabilité. La vice-première ministre revient au travail après trois mois de congé de maternité, et seulement deux depuis la naissance de son fils. «Je suis vraiment pas la seule à avoir deux enfants et une carrière accaparante!», tempère-t-elle.

En cette Journée internationale des femmes, Geneviève Guilbault souligne l’importance d’offrir aux femmes la possibilité de vivre leur vie professionnelle et d’un milieu de travail équitable.

Elle en profite pour rappeler la bonification des prestations aux nouveaux parents adoptée par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec.

Une tournée des régions

La ministre de la Sécurité publique entamera le 16 mars prochain une tournée des régions durement touchées par les inondations printanières de 2019.

Redoutant un scénario similaire à celui de l’an dernier, le gouvernement souhaite s’assurer que tout le monde est «fin prêt» à faire face à de nouvelles crues. Geneviève Guilbault rencontrera des élus locaux et fera un état des lieux.

L’an dernier, la Coalition Avenir Québec a créé un nouveau programme d’indemnisation pour les victimes des inondations. En date de mars 2019, 91 % des réclamations de citoyens ont été traitées. «Moins d’un an plus tard, la quasi-totalité des dossiers est fermée grâce à ce nouveau programme. Il reste quelques dossiers plus complexes, mais on continue de travailler très fort», avance l’élue.

Situation tendue

Absente depuis plusieurs mois, Geneviève Guilbault revient sur la scène politique vers la fin d’une crise créée par le blocus autochtone des voies ferrées.

Questionnée par rapport à la présence de fusils d’assaut à Kahnawake, révélée par le premier ministre François Legault, la ministre de la Sécurité publique a assuré que la Sûreté du Québec (SQ) était à l’œuvre.

«C’est une chose de savoir que ces armes-là sont présentes, mais elles sont où et de quelle façon peut-on empêcher qu’elles soient présentes. On veut à tout prix éviter des situations explosives», explique la ministre. Elle a confirmé être en conversation avec les forces de police autochtones à ce sujet.

Un coronavirus dans l’air

Le ministère de la Sécurité publique a un rôle important à jouer dans la prévention d’une épidémie de coronavirus au Québec. «On doit coordonner l’action gouvernementale entre les différents ministères et s’assurer qu’on est proactifs», précise la ministre.

Québec confirmera lundi la désignation de trois sites, en plus des hôpitaux, qui pourront recevoir les patients atteints du coronavirus, dont l’Hôtel-Dieu de Montréal.

«Tout pourrait évoluer rapidement, c’est pourquoi on a rapidement désigné des endroits qui pourront accueillir des personnes dont on soupçonne qu’elles pourraient être infectées par le virus», rappelle-t-elle.

Visionnez l'entrevue complète ci-haut.