Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

À Shawinigan, dernière chance pour la Couronne et la défense de s’adresser directement au jury du procès d’Éric Michaud, accusé de voies de fait sur une fillette. Les délibérations devraient commencer mercredi.

À Frampton, en Beauce, le Miller Zoo continue de prendre de l’expansion. L’entreprise veut construire un hôtel d’une vingtaine de chambres à quelques minutes à pied seulement du site principal.

À Rimouski, le recours à la zoothérapie est de plus en plus utilisé dans les établissements de santé. Ce service a fait ses preuves depuis plus d’un an dans la région, notamment au Centre de santé dentaire.

À l’Université de Sherbrooke, plusieurs classes sont vides en raison de la grève générale illimitée annoncée par les chargés de cours. Plus de 1100 cours sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Pour consulter toutes nos nouvelles à travers le Québec, consultez notre site web.