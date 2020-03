Construction résidentielle: la croissance toujours au rendez-vous

La croissance dans le secteur de la construction résidentielle au Québec amorcée en janvier s’est poursuivie en février.

Selon les données publiées lundi par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier d’habitations dans les centres urbains de plus de 10 000 habitants a augmenté de 31 % le mois dernier par rapport à février 2019, passant à 2449.

La hausse, bien que significative, est toutefois moindre que celle de 79 % observée en janvier par rapport au même mois l’année précédente.

Dans son Bulletin de l’habitation basé sur les données de la SCHL, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a qualifié la performance de février d’«excellente».

«La construction de maisons individuelles et de logements collectifs (appartements, maisons jumelées et maisons en rangée) a connu un fort mois de février, avec respectivement 243 et 2 206 mises en chantier, soit des hausses de 34 % et de 31 %, a souligné l’APCHQ dans son bulletin. Ainsi, les logements collectifs continuent de représenter l’écrasante majorité (neuf sur dix) des nouvelles habitations débutées.»

Cinq régions du Québec ont enregistré des hausses significatives, a par ailleurs souligné l’APCHQ, soit la région de Gatineau (202 %), celle de Québec (63 %), de Montréal (32 %), du Saguenay (31 %) et de Trois-Rivières (23 %). La seule baisse, de 22 %, a été enregistrée dans la région de Sherbrooke.

Pour l’ensemble du Canada, une hausse de 31 % du nombre de mises en chantier a aussi été observée en février 2020 par rapport à février 2019. Des hausses ont eu lieu dans la plupart des provinces, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador où un recul de 6 % a été enregistré et au Manitoba où la baisse a été de 9 %.