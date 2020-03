Sur la question de l’interdiction potentielle des grands rassemblements au Québec, la ministre de la Santé et le premier ministre du Québec ont adopté un ton bien différent dans leur réponse, lundi.

Si Danielle McCann n’a pas exclu d’interdire les grands rassemblements, François Legault, lui, «n’en ressent pas le besoin».

L’analyste politique Thomas Mulcair voit même une «différence énorme» entre les deux messages.

«Ce qui est inquiétant, c’est qu’il doit y avoir juste un pilote dans l’avion sur ces questions-là et, normalement, c’est la ministre de la Santé qui est en contact direct avec les autorités responsables de la santé publique», dit-il.

Caroline St-Hilaire admet que le ton des réponses était différent, mais voit le même message rassurant dans les deux cas.

«Le ton est différent, mais je ne vois pas une grosse différence sur le message», dit-elle.

Or, selon Thomas Mulcair, le ton employé par François Legault pourrait faire en sorte que l’annulation éventuelle de grands événements prenne une proportion plus importante que s’il avait opté pour la même prudence que sa ministre.

«Le jour où on va commencer à le faire, on va se dire “oh boy”, on est vraiment dans une autre situation», dit-il.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.