«Je suis atteint d’une maladie mentale. Ça ne se dit pas en politique» - Pascal Bonin

C’est surtout par honnêteté et franchise que le maire de Granby a décidé de révéler publiquement qu’il a souffert d’une dépression majeure.

«La franchise et surtout aider les gens. Je trouve que la maladie mentale, il y a beaucoup de préjugés, de méconnaissance», affirme Pascal Bonin.

«Je n’avais jamais entendu un politicien dire, effectivement, je suis atteint d’une maladie mentale. Ça ne se dit pas en politique», ajoute le maire.

Il se sentait apte à revenir au travail après ces quatre mois d’absence. Il assure avoir beaucoup travaillé sur lui avec une équipe de professionnels de la santé et de ses proches.

M. Bonin peut également compter sur l’appui d’Olive, sa chienne. «Elle est tout le temps avec moi», dit-il.

«Quand j’avais des crises d’angoisse, elle me sautait sur les genoux, elle me regardait et attendait que je me calme. Elle l’a fait naturellement à plusieurs reprises», précise le maire.

Olive a eu un comportement similaire lundi matin quand le maire vivait du stress avant sa conférence de presse. «Elle vient sur moi, elle vient me calmer. C’est vraiment un super outil pour moi», insiste-t-il.

Par le passé, M. Bonin a souffert d’alcoolisme. Il dit aujourd’hui avoir peur de l’alcool et que c’est cette peur qui l’en tient éloigné.

«J’ai peur de la maladie mentale. Je l’ai vécue, je connais la douleur. Je peux vous dire que quelqu’un qui l’a fait va s’arranger pour se tenir très loin de là», assure-t-il.

Deux événements dans sa vie seraient à l’origine de ses problèmes de santé mentale. Un personnel, qu’il n’a pas souhaité aborder, et un incident survenu à l’automne 2018.

«J’ai reçu une roche à quelques centimètres de la tête, je pensais que j’avais bien géré cet événement, je pensais que cet événement était derrière moi, mais c’est un événement qui déclenché des crises d’angoisse répétées, multiples et de plus en plus fortes», conclut-il.