Manifestation pour la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins

Près de 120 personnes ont bruyamment manifesté, lundi, devant l'Assemblée nationale à Québec pour défendre l'avenir de la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins.

Les manifestants réclament que Québec confirme de l'aide financière pour réparer le traversier «Héritage 1». Les plaques d'acier qui recouvrent le navire doivent être remplacées, ce qui permettra de prolonger sa durée de vie d'au moins 15 ans. Mais pour ce faire, la Compagnie de navigation des Basques, qui exploite cette liaison marine, a besoin d'au moins 5 millions de dollars.

Le gouvernement provincial a d'abord refusé en novembre dernier de payer pour ces travaux puis s'est ravisé en promettant de réévaluer le projet. Une réponse était attendue avant la fin janvier, mais depuis c'est silence radio au cabinet du ministre des Transports François Bonnardel.

Mais il faut maintenant un signal rapide de Québec afin de sauver la prochaine saison de la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins.

«On demande au gouvernement d'agir de façon responsable afin d'assurer et de permettre la vitalité et la dynamisation de notre région. C'est pas normal qu'on ait un gouvernement qui fait la sourde oreille», explique Guillaume Legault qui est le porte-parole du comité Sauvons l'Héritage.

«Le gouvernement est pogné dans sa saga des traversiers dans l'Est-du-Québec et il a peur d'avoir peur. Pourtant on a une population qui est prête à s'investir pour ce bateau-là et c'est important pour l'économie de la région autant à Trois-Pistoles qu'aux Escoumins», a affirmé de son côté le député de Rimouski, Harold Lebel.

C'est jour de budget à Québec mardi et les membres du comité Sauvons l'Héritage espèrent que de bonnes nouvelles y seront annoncées.

Mais le temps presse parce que le traversier doit quitter Trois-Pistoles au plus tard à la fin avril afin d'être réparé à temps pour la prochaine saison qui doit débuter au début juin.