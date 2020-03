Marwah Rizqy demande le congédiement d’un professeur de l’UQAM

Alors que Benoît St-Onge, professeur de géographie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation pour actions indécentes dans un endroit public, la députée de Saint-Laurent Marwah Rizqy déplore que ce dernier ne soit toujours pas congédié par l'établissement.

«Une fois que les faits sont avérés et que la culpabilité est admise, l’UQAM a le devoir d’assurer qu’il n’y aura pas un retour de ce professeur-là à l’intérieur des murs de l’école», a affirmé la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation et d’enseignement supérieur dans l’émission Dutrizac à QUB radio lundi matin.

L’homme de 55 ans faisait face à une douzaine d’accusations d’exhibitionnisme et d’actions indécentes, se masturbant devant des étudiantes de 12 à 14 ans du Pensionnat de Saint-Nom-de-Marie dans Outremont. Selon les faits recueillis par les victimes, ce dernier se masturbait à même son vélo orange avant de prendre la fuite.

L’UQAM, qui a suspendu l’enseignant avec solde depuis son arrestation en mai 2019, aurait laissé savoir qu’elle attendrait plutôt à la fin des procédures judiciaires, prévues pour juin, avant de rendre sa décision.

«Le tribunal ne peut pas ordonner le congédiement, ça appartient à l’université et à l’employeur de le faire», a dénoncé la députée libérale. Elle demande que l’UQAM «prenne ses responsabilités» et que l’homme soit renvoyé dès maintenant.

Une preuve accablante

Toujours selon la Mme Rizqy, la preuve recueillie contre l’accusé est trop importante pour que l’UQAM puisse vouloir attendre la fin des procédures judiciaires avant de le remercier.

«C’est grâce à la rapidité d’esprit d’une jeune fille de 13 ans, lorsque la deuxième fois, l’individu l’a suivie à vélo en train de se masturber, eh bien elle l’a filmé. [...] Il n’a pas eu trop le choix de plaider coupable» a-t-elle lancé.

Des actions du ministre Roberge

La députée ne peut s’expliquer une telle situation au lendemain du mouvement #MoiAussi, mais aussi depuis l’adoption du projet de loi 151 à l’Assemblée nationale, destiné à prévenir et contrer les violences à caractère sexuel.

Elle invoque par ailleurs des actions concrètes du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

«Aujourd’hui, on ne peut plus se permettre d’avoir des signaux contradictoires: d’une part, adopter des lois à l’unanimité à l’Assemblée nationale de dire que pour nous c’est tolérance zéro et d’autre part laisser un professeur [...] avoir accès à plein de jeunes filles», a-t-elle indiqué.

Marwah Rizqy souhaite aussi que l’on amende la loi afin que les avis disciplinaires des enseignants fautifs ne soient pas supprimés de leur dossier pour des délits sexuels, tel qu’il en serait actuellement le cas dans certains établissements quelques années après les infractions.

«Comment peut-on appliquer la gradation des sanctions si on efface son avis disciplinaire?», a-t-elle questionné.