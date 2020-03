Ottawa s'attaque aux thérapies de conversion

Le gouvernement Trudeau a déposé lundi un projet de loi pour mettre fin aux thérapies de conversion visant à «guérir » l’homosexualité ou «corriger» l’identité de genre.

• À lire aussi: Homosexualité: «Faire des exorcismes» comme thérapie de conversion

«La thérapie de conversion est une pratique cruelle qui peut entraîner des traumatismes permanents, particulièrement chez les jeunes », a dit le ministre de la Justice David Lametti en annonçant les changements proposés au Code criminel pour interdire ce genre de «traitements ».

Si ces changements sont approuvés, il deviendrait illégal de faire subir une thérapie de conversion à un mineur ou de l’envoyer dans un autre pays pour ce faire.

Les modifications proposées au Code criminel visent aussi à protéger les adultes, comme celle criminalisant le fait de tirer un profit de la thérapie de conversion ou d’annoncer une offre pour ce genre de services.

«La loi progressiste que nous proposons aujourd’hui contribuera à faire en sorte que chaque personne, partout au Canada, puisse être ce qu’elle est vraiment, et vivre une vie pleine, saine et sécuritaire», a déclaré la ministre de la Diversité et de l'Inclusion, Bardish Chagger, qui était aussi présente à l’annonce.

Avec une éventuelle adoption de ce projet de loi, les libéraux accompliraient une promesse électorale. Dans leur plateforme électorale, les troupes de Justin Trudeau s’engageaient à agir pour enrayer la pratique «dangereuse et désapprouvée» des thérapies de conversion.

Cette pratique, souvent offerte par des organisations religieuses, est décriée tant par l’Organisation mondiale de la Santé que par l’Ordre des psychologues du Québec.

La Nouvelle-Écosse, le Manitoba et l’Ontario ont déjà mis en place des mesures pour protéger les mineurs des thérapies de conversion.