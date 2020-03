Trump invite des patrons de Wall Street à la Maison-Blanche

Donald Trump a invité les patrons de grandes institutions financières américaines à une réunion à la Maison-Blanche mercredi pour discuter des réponses à l'épidémie de COVID-19, qui a fait plonger les marchés, ont indiqué à l'AFP lundi des sources bancaires.

• À lire aussi: Plus lourde dégringolade pour Wall Street depuis 2008

• À lire aussi: Le pétrole encaisse sa pire séance depuis 1991

• À lire aussi: Cinq élus américains exposés, dont plusieurs ont eu des contacts avec Trump

L'heure exacte de la réunion, qui devrait se tenir mercredi, n'est pas complètement claire, ont dit ces mêmes sources sous couvert d'anonymat.

Les patrons des principales grandes banques américaines -- JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo et Morgan Stanley -- ont normalement été conviés, mais il était difficile de dire lundi soir s'ils avaient tous déjà reçu le carton d'invitation.

L'entourage d'un des PDG d'une grande banque a dit à l'AFP que ce dernier était au courant de l'invitation, mais que celle-ci ne lui était cependant pas encore formellement parvenue.

Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, la première banque américaine, ne sera pas présent, à cause de son opération en urgence du coeur la semaine dernière. Il est actuellement en convalescence.

Gordon Smith, un de ses lieutenants qui gère en son absence les affaires courantes avec Daniel Pinto, le patron de la division de banque d'investissements, devrait lui être présent à la Maison-Blanche, a dit à l'AFP une source interne.

Contactées par l'AFP, les autres banques américaines n'ont pas souhaité commenter.

La rencontre vise à discuter des réponses appropriées à apporter face à l'épidémie de COVID-19, ont dit les sources, confirmant des informations du Washington Post.

Elle est organisée au moment où les investisseurs redoutent que cette pneumonie virale ait des conséquences désastreuses sur l'économie mondiale.

Wall Street a enregistré lundi sa plus lourde dégringolade sur une séance en plus de 11 ans. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a plongé de 7,79%, soit un déficit de plus de 2000 points.

Donald Trump a annoncé lundi soir lundi vouloir prendre des mesures pour soulager l'économie américaine.

Le COVID-19, provoqué par un nouveau coronavirus, a touché plus de 600 personnes aux États-Unis et fait au moins 26 morts. Des établissements scolaires ont fermé et des grands rendez-vous culturels ont été annulés.