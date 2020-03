Une médaille pour avoir sauvé la vie de sa petite sœur

Un jeune garçon de Lévis a reçu les éloges de la ministre de la Justice, Sonia LeBel, et de toute sa famille, lundi, pour avoir sauvé de la noyade sa petite sœur, au péril de sa propre vie, alors qu’il n’avait que 11 ans.

Le 20 mai 2018, Samuel Yargeau-Turcotte rendait visite à ses grands-parents dans un camping de Lyster, près de Laurier-Station, avec sa mère et ses deux petites sœurs. Les trois enfants ont mis leur veste de flottaison et ont décidé de se rendre en kayak sur une petite île située à environ 30 à 50 mètres du rivage.

Sauvetage

La courte excursion a tourné au cauchemar quand leur embarcation a chaviré dans la rivière après avoir heurté une souche flottante, au retour. Le trio a plongé dans une eau glaciale trop profonde pour pouvoir toucher le fond.

Pendant que Camille, neuf ans, nageait jusqu’à la terre ferme par ses propres moyens, Samuel ne voyait plus la benjamine, Catherine, alors âgée de cinq ans, avant de réaliser qu’elle était coincée sous le kayak renversé.

« Elle était bloquée dans le trou qui était en train de se remplir d’eau. J’ai vu ses jambes dans l’eau trouble et j’ai tout compris », raconte le jeune homme.

Incapable de soulever le kayak, il a enlevé sa veste pour aller aider la fillette, puis la ramener péniblement sur la petite île, à une vingtaine de mètres de là. « Pendant qu’il nageait, il la maintenait au-dessus de l’eau. Je ne sais pas comment il a fait », indique sa mère, Anne-Marie Yargeau.

« Il a déposé Catherine sur l’île. Il a fait une couverture avec son corps par-dessus sa sœur. L’eau était tellement froide qu’à l’âge qu’elle avait, cinq ans, [...] j’étais certaine qu’elle tomberait en hypothermie. Une chance qu’il l’a réchauffée », dit-elle.

Il a fallu quelques minutes pour que les secours atteignent l’îlot où les enfants étaient réfugiés.

Salon rouge

« Il n’y a pas beaucoup d’enfants de 11 ans et demi qui auraient été capables de faire ça. Puis ce n’est pas juste un garçon héroïque cette journée-là : mon fils, c’est un bon garçon tout le temps. Il fait de bons choix », poursuit la maman visiblement très fière.

Quant à la petite Catherine, elle a eu la vie sauve et elle était en pleine forme, lundi. On pouvait voir dans ses yeux beaucoup d’amour et de reconnaissance pour son grand frère, aujourd’hui âgé de 13 ans. « Je le trouve gentil », a-t-elle lancé au représentant du Journal.

Samuel Yargeau-Turcotte était le plus jeune, et de loin, parmi les quinze Québécois qui ont reçu la médaille récompensant « un acte de civisme exceptionnel accompli dans des circonstances périlleuses » au salon rouge de l’Assemblée nationale.