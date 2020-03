Vos incontournables de la journée

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

Trois sites pour recevoir les malades

La ministre de la Santé et des Services sociaux doit annoncer aujourd’hui les trois sites désignés pour recevoir les personnes qui ont contacté le coronavirus.

Sebastien St-Jean/24Heures/Agence QMI

Angoisse sur les marchés

Les marchés dégringolent aujourd’hui en Asie et en Europe et la marée rouge sur les écrans boursiers devrait se poursuivre à Wall Street en raison de la chute du cours du pétrole et la possible débâcle économique liée au COVID-19.

AFP

Évacuations des Canadiens du «Grand Princess»

Les 253 Canadiens à bord du «Grand Princess» seront rapatriés vers la base militaire de Trenton, en Ontario, où les voyageurs devront se soumettre à une période de quarantaine de deux semaines.

Photo AFP

-Avec AFP

