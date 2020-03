Coronavirus: Le fédéral se prépare à d'éventuelles annulations d'événements

Le fédéral évalue quels festivals et autres rassemblements culturels ou sportifs pourraient être annulés au pays dans les prochains mois en raison du coronavirus.

Le ministère du Patrimoine canadien a commencé à contacter des centaines d’organismes partenaires auquel il verse du financement afin qu’ils lui fournissent une liste des événements publics qu’ils prévoient à leur agenda et qui sont susceptibles d’attirer au moins 100 personnes.

Selon un courriel daté du 5 mars que l’Agence QMI a pu consulter, le ministère demande aux organismes de cibler la période allant jusqu’à septembre 2020 et d’indiquer le nombre de participants qu’ils attendent.

«Ça s’inscrit dans la démarche du gouvernement de rassembler des données et d’évaluer les impacts socio-économiques [d’éventuelles annulations d’événements]», a expliqué une source gouvernementale mardi.

Cette source a précisé que la cueillette d’information faite par Patrimoine canadien ne signifie pas que tous les événements listés seront systématiquement annulés.

Le ministère collige plutôt de l’information pour être «prévoyant» et apte à «réagir rapidement» si l’Agence de la santé publique du Canada décidait d’interdire certains rassemblements.

«Si jamais il y a des mesures à prendre, le ministère sera prêt et pourra dire combien il y a d’événements de 100, 500 ou 1000 personnes et plus», a-t-on ajouté.

Dans plusieurs régions du monde touchées par l’épidémie de coronavirus, les autorités ont décidé de bannir les grands événements. La France a annoncé dimanche qu’elle bannissait les rassemblements de plus de 1000 personnes et le ministre de la Santé de l’Allemagne a appelé les autorités locales allemandes à adopter une interdiction similaire.

Plus près du Canada, le comté de Santa Clara, en Californie, a proscrit les rassemblements de cette envergure jusqu’à la fin du mois.

En plus de se préparer à la possibilité que des événements soient annulés au pays, Patrimoine canadien analyse quel en serait l'impact financier ressenti par ses organisations partenaires. Les organismes à but non lucratif risquent d’en pâtir tout particulièrement, a noté une autre source.

«Certains pourraient ne pas survivre à la crise. Ils sont dans une situation de précarité constante», a-t-on souligné.

De son côté, le ministre du Patrimoine Steven Guilbeault s'est contenté de dire, en mêlée de presse, que son ministère s’affaire à élaborer des lignes directrices. Le but de celles-ci sera d'aider les provinces, les organisateurs d'événements et les Canadiens à «prendre des décisions éclairées».

En date de mardi, on dénombrait 94 cas présumés ou confirmés de coronavirus depuis le début de l'épidémie au pays, soit 36 en Ontario, 39 en Colombie-Britannique, 14 en Alberta et cinq au Québec. Lundi, une première personne en est décédée, en Colombie-Britannique.

- Avec la collaboration de Guillaume St-Pierre, Journal de Québec