COVID-19: voyez les plus récents faits marquants

Nouveaux bilans et faits marquants: les derniers développements liés à l'épidémie du nouveau coronavirus dans le monde.

Dans le monde, plus de 115 124 cas d'infection recensés depuis décembre dans 105 pays et territoires, dont 4067 décès, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mardi vers 8h (heure de Montréal). Plus de 15 000 cas comptabilisés en Europe.

Pays les plus touchés: Chine continentale (80 754 cas, dont 3136 décès), Italie (9172 cas, 463 décès), Corée du Sud (7513 cas, 54 décès), Iran (8042 cas, 291 décès), France (1412 cas, 25 décès).

Premiers cas annoncés par Chypre-Nord et la Mongolie.

En Chine, plus de 70% des personnes ayant été contaminées ont guéri depuis le début de l'épidémie.

Quelque 60 millions d'Italiens sont priés de rester chez eux à compter de ce mardi, conformément à un décret sans précédent dans le monde: dans tout le pays, seuls doivent être maintenus les déplacements pour aller travailler, pour se ravitailler et pour soins médicaux.

Après la suspension des visites de proches et permissions de sortie, des émeutes dans au moins dix prisons ont fait plusieurs morts parmi les détenus.

Le championnat de football est suspendu jusqu'au 3 avril.

Voyageurs filtrés

L'Autriche va filtrer l'entrée sur son territoire des voyageurs venant d'Italie et exiger la présentation d'un certificat médical.

La province chinoise du Hubei (centre), qui concentre l'essentiel des cas du nouveau coronavirus enregistrés dans le monde, a annoncé une levée partielle des restrictions aux déplacements de ses habitants.

Le président chinois Xi Jinping a jugé l'épidémie «pratiquement jugulée» à l'épicentre du virus.

Les ventes automobiles en Chine se sont effondrées en février sur un an (-78,4%).

Les premiers passagers ont pu débarquer lundi après-midi du paquebot Grand Princess qui a accosté dans le port d'Oakland (nord de la Californie) après avoir été maintenu à distance des côtes pendant plusieurs jours en raison de cas avérés à bord.

Cinq membres du Congrès américain, dont au moins deux républicains ayant côtoyé de près Donald Trump, sont en isolement volontaire après avoir été exposés au virus. Le président n'a pas été testé.

En France, où cinq députés ont été contaminés, le ministre de la Cuture Franck Riester a été testé positif et travaille à distance.

Parades annulées

L'Irlande a annulé dans tout le pays les parades de la Saint-Patrick, le 17 mars. Aux États-Unis, le défilé est annulé à Boston.

Tous les tournois du circuit mondial de judo sont annulés jusqu'au 30 avril.

La Roumanie et la Slovénie interdisent les rassemblements respectivement de plus de 1000 personnes et 100 personnes.

Le 8e de finale retour de Ligue des Champions de football entre le FC Barcelone et Naples, mercredi 18 mars, sera joué à huis clos

Toute personne arrivant en Israël devra observer une quarantaine de deux semaines. Cette mesure, déjà appliquée notamment pour plusieurs pays européens, épargnait jusqu'à présent des pays comme les États-Unis.