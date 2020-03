Deux soirées de hip-hop québécois signées l'OSM

L'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) continue les expérimentations musicales surprenantes avec des rappeurs le temps de sa série OSM Pop.

À un mois de sa collaboration de quatre soirs avec le légendaire groupe français IAM, l'ensemble annonce que deux spectacles portés par des vedettes du hip-hop québécois seront montés l'an prochain. Alaclair Ensemble, Dead Obies, Koriass, Fouki et son complice QuietMike entreront donc en mode symphonique les 19 et 20 janvier 2021. Les musiciens qui les accompagneront seront dirigés par la cheffe Dina Gilbert.

Outre ces rendez-vous, le public pourra entendre les compositions de la pianiste montréalaise en pleine ascension Alexandra Stréliski sous un autre jour grâce à l'OSM, les 6 et 7 avril 2021.

C'est Marc Hervieux et sa puissante voix qui donneront le coup d 'envoi de la neuvième édition de la série OSM Pop, les 18 et 19 septembre prochain. Ayant obtenu carte blanche, le ténor a invité six femmes bien connues – dont Genviève Leclerc et Debbie Lynch-White – ainsi que ses trois filles (Loïane, Cloé et Maxime) à partager la scène avec lui. Les grands titres de la chanson populaire reprendront vie sous la direction de Simon Leclerc.

Les places pour ces concerts pourront être réservées mercredi à midi (osm.ca).