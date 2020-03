Doit-on prendre des précautions avec les aliments?

Doit-on prendre des précautions supplémentaires par rapport à nos aliments avec le coronavirus?

Plusieurs personnes rencontrées alors qu'elles faisaient leurs emplettes ont dit avoir changé dernièrement leurs habitudes par rapport à la nourriture, en lien avec le coronavirus.

«Les mains et les fruits et légumes, on les lave beaucoup plus que d'habitude», explique une femme.

«Les mets préparés, je vais avoir une réticence de ce côté-là, parce que ce n'est pas moi qui les prépare. On ne sait jamais», ajoute une dame.

«C'est un virus qui reste sur les surfaces, n'importe quelle surface. Si c'est les légumes, oui» assure une cliente.

Les experts s'entendent: les règles d'usage s'appliquent.

«Moi, je vous recommande de faire comme d'habitude. Le coronavirus est un virus respiratoire. Laver les fruits, on a toujours recommandé de laver les fruits pour retirer tous les autres pathogènes gastro-intestinaux, ça ne change pas», de dire la Dre Caroline Quach microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine.

Acheter local

L’épidémie qui sévit dans le monde représente un bon moment pour les consommateurs d’acheter local.

«C'est une belle occasion d'acheter nos tomates locales. Au Québec, elles ont beaucoup moins de chances d'être contaminées. Et on peut acheter des fruits et des légumes congelés à ce moment-ci», explique Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute».

Il faut se laver les mains souvent, mais aussi, ne pas oublier de nettoyer les objets qu'on utilise au quotidien, comme nos téléphones cellulaires, par exemple.