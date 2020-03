Huit nouveaux chefs d'accusation déposés: Jean-Roch Barbeau demeure détenu

Quand les policiers de la Sûreté du Québec se sont présentés chez Jean-Roch Barbeau, mardi matin, pour y exécuter un mandat d’arrestation, ils ont vu par la fenêtre le présumé prédateur en train de visionner de la pornographie juvénile sur un écran d’ordinateur.

Au départ, l’homme de 69 ans était visé par sept chefs d’accusation d’agression sexuelle, d’attentat à la pudeur et de grossière indécence.

Ces gestes auraient été commis entre les années 1980 et 1985 à l’égard de trois nouvelles victimes de sexe masculin et se seraient produits à Saint-Siméon dans Charlevoix, à Québec, à Pont-Rouge dans Portneuf et à Saint-Pie en Montérégie.

Pornographie juvénile

L’acte commis devant les policiers a toutefois amené le poursuivant, Me Michel Bérubé, à déposer une nouvelle accusation, cette fois, pour avoir accédé à de la pornographie juvénile.

«À la suite de l’arrestation de monsieur, les policiers ont effectué une perquisition et le matériel informatique sera analysé. D’autres accusations de même nature pourraient être portées», a précisé le procureur à la suite de la brève comparution du sexagénaire qui a vu le poursuivant s’opposer à sa remise en liberté.

Des accusations concernant des crimes d’époque, en lien avec de nouvelles victimes pourraient aussi être portées puisque, depuis sa première arrestation en décembre dernier, plusieurs hommes ont contacté la Sûreté du Québec, se disant victimes de Barbeau alors qu’ils étaient enfants.

Faveurs et cadeaux

Au milieu des années 70 et 80, alors que Jean-Roch Barbeau était âgé de 25 à 35 ans, il aurait exploité un service de lavage de voitures dans le stationnement souterrain du Complexe G.

Certains des jeunes garçons de 10 et 11 ans qui auraient été abusés par le présumé pédophile auraient travaillé pour lui.

Selon une source proche de l’une des victimes alléguées, Barbeau aurait aussi agi, à la même époque, à titre de mécano pour un coureur automobile. Alors qu’il se rendait sur le circuit de Sanair, situé à Saint-Pie en Montérégie, il y aurait amené des enfants en disant simplement qu’ils l’accompagnaient.

Il aurait aussi été chef chez scout et auraient connu certaines des victimes à cet endroit.

Un informateur nous a aussi fait savoir qu’aucune violence ni menace n’aurait jamais été utilisée à l’égard des enfants qui se recrutaient pratiquement entre eux puisque Barbeau offrait argent et cadeaux en échange de faveurs sexuelles.

République dominicaine

À sa retraite, celui qui se plaisait à jouer les guides touristiques sous le soleil de la République dominicaine aurait fait trois présumées victimes à cet endroit.

Dans le cadre de l’émission d’enquête JE, Barbeau a lui-même confirmé au journaliste Denis Therriault qu’il «parrainait» les jeunes dominicains en «les habillant et les faisant manger».

L’homme reviendra devant le tribunal le 17 mars prochain.

► Toute information sur cet homme peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.