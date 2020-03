La Compagnie Créole de retour au Québec

La Compagnie Créole reviendra nous faire danser l’hiver prochain. Le mythique groupe antillo-guyanais entamera en février 2021 une tournée des salles du Québec avec le spectacle «La machine à danser», qui reprend le titre d’un de ses plus grands et indémodables succès.

Petits et grands seront heureux de scander pendant 90 minutes les paroles immortelles de «Ça fait rire les oiseaux», «Le bal masqué», «C’est bon pour le moral», et autres valeurs sûres ensoleillées de la Compagnie Créole, qui a écoulé plus de 60 millions de disques en carrière, vendu des millions de billets et rayonne encore dans toute la francophonie.

Les Québécois ont toujours été très entichés de la musique festive de la Compagnie Créole. À l’hiver 2018, la formation avait célébré son histoire d’amour avec la Belle Province avec la tournée «30 ans de fêtes au Québec» et avait enflammé le Théâtre St-Denis le soir de sa première médiatique. À l’été 2019, la troupe faisait se trémousser le public du ComediHa! Fest-Québec au Village d’Youville.

La tournée «La machine à danser» comptera des arrêts au Casino de Montréal du 18 au 20 février 2021, à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 21 mars 2021 et dans plusieurs autres villes. Pour toutes les dates et acheter des billets, on consulte le productionsmartinleclerc.com.