Le Dow Jones gagne 850 points à l'ouverture

Après la dégringolade boursière d’hier, le Dow Jones gagne 850 points dès l’ouverture.

Les places financières des États pétroliers du Golfe ont aussi fortement rebondi mardi, après deux jours de pertes massives.

Wall Street a enregistré lundi sa plus lourde dégringolade sur une séance en plus de 11 ans, plombée par le krach pétrolier et la crise mondiale du coronavirus.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a plongé de 7,79% à 23 851,02 points, lâchant au passage plus de 2000 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a chuté de 7,29% à 7950,68 points.

Détails à venir.