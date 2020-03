Les sociétés d’État font moins bien que prévu en raison de la performance d’Hydro-Québec. Elles verseront au gouvernement 4,69 milliards $, soit une diminution de 15,4% par rapport à l’année précédente.

Malgré un sommet historique pour les ventes d’électricité au Québec en 2019, Hydro-Québec remettra au gouvernement cette année 2,175 milliards $, soit 250 millions $ de moins que prévu.

Québec justifie ce recul par rapport aux précédents résultats d’Hydro-Québec par la non-récurrence des gains liés à la cession partielle de ses parts pour 277 millions $ dans la filiale TM4 à la multinationale américaine Dana. La baisse des exportations d’électricité a aussi influencé les résultats.

Pour les prochaines années, le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions financières pour ses sociétés d’État, notamment de 253 millions $ en 2020-2021 et de 184 millions $ l’année suivante.

Québec estime que le «gel des tarifs d’électricité en 2020-2021, la baisse des prix de l’énergie sur les marchés à l’exportation ainsi que la baisse du prix de l’aluminium» auront des impacts sur les finances d’Hydro-Québec.

Les températures plus clémentes des dernières semaines et la remise des trop-perçus influenceront aussi le portefeuille du fournisseur d’électricité.

Il faut dire que depuis novembre, les consommateurs ont vu leur facture d’électricité chuter de 5% par rapport à cette même période en 2018-2019.

Selon le gouvernement, Hydro-Québec devrait tout de même connaître une croissance de sa demande pour l’électricité au cours des prochaines années

La baisse de la performance l’an dernier du fournisseur d’électricité a toutefois été en partie compensée par une augmentation des revenus provenant de Loto-Québec et de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Les ventes de billets de loterie et les casinos ont rapporté 91 millions $ de plus que prévu. Loto-Québec versera 1,36 milliard $ au gouvernement en mars prochain et 1,37 milliard $ l’année suivante.

Quant à la SAQ, Québec espère recevoir 1,19 milliard $, soit 35 millions $ de plus que ce qui était anticipé. Et les ventes de vins et de spiritueux devraient continuer de grimper au cours des prochaines années.

Investissement Québec a également fait mieux que prévu (+9 millions$ ). Le gouvernement a touché 148 millions $. Le ministère des Finances prévoit toutefois une baisse des revenus de 17 millions $ pour l’an prochain.

La Société québécoise du cannabis devrait, quant à elle, rapporter 27 millions $. Le gouvernement prévoit recevoir presque le double l’année suivante.

Revenus pour 2019-2020

Hydro-Québec: 2,175 milliards $

Loto-Québec: 1,362 milliards $

Société des alcools du Québec: 1,194 milliards $

Investissement Québec: 148 millions $

Société québécoise du cannabis: 27 millions $

Autres: - 213 millions $

Source: Budget 2020-2021