Maintenir les écoles ouvertes pourrait contribuer à lutter contre la COVID-19

L'OMS, l'UNICEF et la Croix-Rouge ont estimé, dans des conseils rendus publics jeudi, que maintenir les écoles ouvertes pourrait permettre de combattre la propagation du nouveau coronavirus en éduquant les enfants concernant les mesures de prévention.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ont mis en ligne un nouveau guide téléchargeable formulant des recommandations pour protéger les enfants contre le coronavirus.

Le guide souligne que «l'éducation peut encourager les étudiants à devenir les avocats de la prévention et du contrôle de la maladie chez eux, à l'école, et dans leur communauté en expliquant aux autres comment prévenir la diffusion des virus».

Les organisations relèvent que des directives concernant l'école mises en application dans l'ouest de l'Afrique au cours de l'épidémie d'Ebola en 2014-2016 ont contribué à éviter des contaminations par ce virus en milieu scolaire.

Le guide fournit une liste de recommandations pour les établissements scolaires et des conseils aux autorités sur la mise en place de plans d'urgence.

L'UNICEF appelle les écoles à apprendre aux élèves des gestes de prévention comme le lavage des mains, éviter de toucher son visage ou tousser et éternuer dans un mouchoir ou le coude.

Les organisations soulignent aussi que les enfants doivent être tenus à l'écart des écoles s'ils sont malades.

En cas de fermeture des établissements scolaires, les organisations recommandent d'envisager l'étude des programmes scolaires à distance grâce à des méthodes comme des cours diffusés par la radio.

Les écoles restées ouvertes doivent nettoyer et désinfecter les locaux, notamment les sanitaires et l'approvisionnement en eau, et augmenter l'aération.

«Le maintien des écoles ouvertes ou leur réouverture après une fermeture demande beaucoup de précautions, mais si c'est bien fait, cela peut contribuer à la santé publique», ont expliqué les organisations dans un communiqué.