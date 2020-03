Nos spécialistes répondent à vos questions sur la COVID-19

Tout ce que vous entendez et voyez sur le nouveau coronavirus suscite beaucoup de questions.

Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute» et le docteur Samer Daher, omnipraticien, répondent à quelques-unes de ces questions que vous avez fait parvenir à TVA Nouvelles.

«Une bonne chose que les déplacements limités pour les personnels médicaux?»

Diane Lamarre : «C’est prudent, je crois. Pour Sainte-Justine, notamment, qui est un centre désigné. On conçoit que si quelqu’un sur un étage était vraiment porteur de la COVID-19, il faudrait probablement mettre aussi en quarantaine plusieurs autres professionnels de la santé. Ça montre aussi qu’on monte d’un cran les mises en garde. Mais rappelons-nous que nous avons la chance au Québec d’être encore dans un contexte très protégé. Il faut préserver cette protection.»

Samer Daher : «Avec les enfants hospitalisés à Sainte-Justine, déjà on parle d’une clientèle vulnérable. C’est la clientèle qu’on veut protéger le plus, car c’est une des clientèles qui est le plus susceptible d’être atteinte par les complications de la COVID-19»

«Mon mari et moi avons un voyage de prévu pour Punta Cana le 12 mars. Est-il préférable de le reporter?»

S.D : «Au moment où on se parle, la République dominicaine n’est pas l’un des pays où il y a un avis d’évitement de voyage. Mais il faut être prudent. Il y a toujours les avions qui sont des milieux fermés, les rassemblements à l’aéroport. Est-ce qu’il y a d’autres voyageurs qui viennent d’autres pays? Ça reste une décision individuelle, tant et aussi longtemps que la Santé publique ne nous a pas avisés d’éviter ces pays-là»

«Je pars pour l’Inde le 27 mars. Nous passons par Paris, donc beaucoup d’heures d’avion. N’est-ce pas un incubateur à virus?»

D.L. : «Il y a un site que les gens peuvent aller voir. C’est celui de Santé Canada sur la COVID-19. Là il y a une liste des pays, avec les mises en garde qui s’imposent. Le site est mis à jour tous les jours.»

«Pour l’Inde, nous ne sommes pas dans la même dimension que Punta Cana, avec un transit par Paris, on sait que la France est très touchée. Et effectivement, dans le transport en avion, il y a une recirculation de l’air. Il y a des éléments dont les personnes doivent tenir compte, mais c’est sûr que ce voyage-là vers l’Inde, où les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes qu’au Québec, est beaucoup plus risqué que Punta Cana. Cela reste un choix personnel.»

«La COVID-19 touche beaucoup plus les gens de 50 ans et plus. Donc c’est certain que lorsque les gens ont 50, 60, 70 ans, les risques sont plus grands».

«J’ai un rendez-vous pour un scan à l’hôpital de Saint-Jérôme. Je n’ai plus de rate, donc pas de système immunitaire. Devrais-je remettre mon rendez-vous?»

S.D : «C’est sûr que c’est le médecin de famille ou le médecin qui a demandé le scan qui va plus pouvoir répondre à cette question (...) Il y a toujours des risques, mais les gens qui ont la COVID ou un syndrome grippal vont des endroits dédiés. C’est la responsabilité du personnel de bien vérifier les gens qui présentent des symptômes.»

«Est-ce inquiétant de consommer les fruits et légumes ainsi que les fruits de mer provenant de certains pays infectés?»

D.L. : «Nous avons peu de données spécifiques sur la COVID-19. Ce qu’on sait, c’est que sur l’ensemble des coronavirus, leur durée de survie sur des surfaces sèches est de trois heures. Après, sur une surface humide, ça peut être beaucoup plus long. On ne peut pas stériliser des fruits et des légumes. On peut les laver correctement, on peut faire des achats locaux ou des fruits et des légumes congelés.»

S.D : «Ce qui est recommandé est de bien laver les fruits et légumes, pour être plus sécuritaire.»

