Tempête sur le Saguenay

Le petit parc des Laurentides est de nouveau accessible aux camions lourds.

Sur le coup de 13 h, ministère des Transports du Québec (MTQ) a levé l’interdiction de circuler sur la route 169 entre Hébertville et la 175 qui avait été émise, tôt, mardi matin.

Un avertissement de tempête hivernale était cependant toujours en vigueur pour le territoire de Saguenay ainsi que le Bas-Saguenay, mardi après-midi.

Selon les plus récentes prévisions, Environnement Canada prévoyait des accumulations de 10 à 15 centimètres de neige et de grésil. De la pluie verglaçante et des vents se mêlaient aussi de la partie dans certains secteurs.

Le MTQ a mobilisé 100 équipes sur l’ensemble du réseau routier régional.

Les autorités ont invité les automobilistes à redoubler de prudence et à adapter leur conduite. Les policiers n'ont pas rapporté d’accidents majeurs, si ce n’est que quelques sorties de route.