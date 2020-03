The Beach Boys de retour à Montréal en septembre

La grosse vague musicale californienne créée par The Beach Boys il y a tout près de 60 ans déferlera une fois de plus sur Montréal, en septembre.

La populaire formation pop pigera encore dans son répertoire ensoleillé («Surfin' USA», «I Get Around», «Fun, Fun, Fun») pour son spectacle du 14 septembre prévu à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

Il sera possible de se procurer des billets pour cette soirée dès vendredi à 10h (evenko.ca).

La dernière visite de la formation américaine dans la métropole est assez récente. En effet, les expérimentés musiciens ont offert un concert extérieur gratuit durant le Festival Juste pour rire en 2018. Avant cela, il fallait remonter en 2012, entre les murs de Centre Bell, pour se rappeler d'un de leurs passages en ville.

En six décennies, les membres de The Beach Boys ont réussi à écouler plus de 100 millions d'exemplaires de leurs albums. Ils ont fait leur entrée au Temple de la renommée du rock and roll en 1988.