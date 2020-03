Un budget dans une bulle

Au pays de la CAQ tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Les finances publiques sont en bonne santé. Les surplus sont au rendez-vous. Les dépenses augmentent. Environnement, santé, éducation, personnes handicapées, victimes de violence conjugale, aînés, chaque groupe de la société a droit à des mesures particulières dans ce budget.

Comme me le disait un stratège, «on s’occupe de notre monde». En effet au-delà des manchettes sur le virage vert et l’électrification des transports au Québec, ce 2e budget du gouvernement Legault consolide les mailles de l’imposant filet social au Québec.

Un gouvernement à gauche? Qui l’eût cru! Et pourtant, le budget laisse l’impression d’être déconnecté. Comme si le Québec était une île.

Quel coronavirus?

Il y a un décalage immense entre l’optimisme du ministre des Finances et l’orage qui plombe l’économie mondiale.

En effet, le budget du ministre Éric Girard ne mentionne le mot COVID-19 qu’à 8 reprises dans un document de 420 pages. À tout coup c’est pour évoquer les conséquences de l’épidémie en Chine. L’Italie fermée, les États-Unis plongés dans le cafouillage, l’Europe sur le qui-vive ? Ça fait partie des vagues incertitudes économiques.

«Le Québec est prêt à faire face aux incertitudes qui planent sur l’économie mondiale», martèle Eric Girard.

Après tout martèle le ministre, le marché du travail est en pleine effervescence, les salaires augmentent plus vite que l’inflation, les Québécois ont un plus faible taux d’endettement que les Ontariens. Morale de l’histoire, l’augmentation des dépenses de 1,747 milliards de dollars, soit 5,1%, devrait suffire à protéger l’économie.

Il faut compter aussi sur les 15 milliards supplémentaires en infrastructures.

Eric Girard est si confiant qu’il ne s’est même pas donné la peine de bonifier la réserve pour les imprévus, au cas où. Il l’a même abolie. Elle ne servait pas dans le passé !

Sur le nuage financier de la CAQ, le budget précoronavirus serait donc armé pour répondre à une crise post-coronavirus dont l’ampleur est inconnue. Un peu comme si préparer l’économie à une année difficile exigeait les mêmes stratégies que contrer un choc économique jamais vu auparavant.

Un déficit ? Tant pis...

Le gouvernement a beau ne pas s’en vanter. La réalité c’est qu’il est prêt à aller en déficit si une récession frappait.

« Pas question de nuire à ce combat qu’on mène tous ensemble », promet le ministre des Finances.

C’est ainsi que si le Québec est confronté à une vaste éclosion du COVID-19, si le réseau de la santé peine à répondre, Eric Girard affirme que la marge de manœuvre est là pour réagir. Des dépenses seront réaménagées, d’autres accélérés.

Voilà pour la santé, mais qu’en est-il du reste de l’économie ?

Et si ça ne suffit pas? Et bien, tant pis, il faudra retourner dans le rouge et dépenser davantage. Le gouvernement croit avoir la marge de manœuvre pour s’endetter un peu plus, de manière ponctuelle. Il pourrait aller piger dans la réserve de stabilisation de 14 milliards de dollars. Une fois ne serait pas coutume, parait-il.

S’il le faut, il envisagera même un mini-budget ou une mise à jour économique. Comme aimait dire François Legault : « On verra »

Si le gouvernement semble si serein, c’est que le Québec est moins endetté qu’à la veille de la récession de 2008-2009. N’empêche, le Québec demeure une des provinces les plus endettées du pays, significativement au-dessus de la moyenne canadienne.