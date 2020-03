Un hommage du CH à Henri Richard

L’organisation du Canadien de Montréal a prévu, mardi soir au Centre Bell, une cérémonie d’avant-match pour honorer la mémoire du légendaire Henri Richard, décédé la semaine dernière.

Une vidéo de l’ancienne vedette du Tricolore sera diffusée et il y aura un moment de silence.

Les joueurs du Canadien afficheront par ailleurs un écusson avec le numéro 16 brodé sur leur chandail. Cet écusson sera porté par les membres du Bleu-Blanc-Rouge pour la balance de la saison.

Henri Richard détient le record de la Ligue nationale de hockey pour le plus grand nombre de conquêtes de la Coupe Stanley par un seul joueur, soit 11. L’ancien capitaine, de 1971 à 1975, est aussi celui qui a disputé le plus matchs en saison régulière dans l’uniforme du Canadien (1258). Son numéro 16 a été retiré par l’organisation en décembre 1975 et il a été admis au Temple de la renommée du hockey en 1979.