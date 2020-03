Un Montréalais condamné pour fraude de type «grand-parent» aux États-Unis

Un Montréalais de 29 ans a été condamné, lundi, à 41 mois de prison en Californie après avoir escroqué des citoyens américains.

Clifford Kirstein faisait partie d'un groupe de Canadiens qui opérait un stratagème de fraude à grande échelle. Arrêté au Canada, puis extradé aux États-Unis en janvier 2019, il avait finalement plaidé coupable en novembre dernier.

En plus des trois ans et cinq mois de détention, Kirstein devra rembourser 56 258 $ US (environ 77 000 $ CAN) à huit de ses victimes.

L'homme appelait des Américains en se faisant passer pour leur petit-enfant. Il prétendait alors avoir besoin d'argent pour se sortir du pétrin alors qu'il était en déplacement à l'étranger, a expliqué le bureau du procureur du district central de la Californie par communiqué, lundi, après que le juge eut rendu sa sentence.

Les victimes qui se sont fait prendre par le fraudeur se sont fait demander de transmettre de l'argent à l'aide des services de Western Union ou de MoneyGram. Les sommes étaient rapidement encaissées par les fraudeurs. «Dans certains cas, Kirstein et ses complices rappelaient les victimes pour demander plus d'argent», a souligné le bureau du procureur.

«Cette arnaque était une fraude cruelle et haineuse, qui a impliqué des menaces de violence envers des victimes qui ne voulaient pas collaborer. Kirstein et ses complices n'ont pas seulement volé l'argent des victimes, mais les ont aussi terrifiés et ont affecté leur confiance en soi», ont déploré les procureurs dans leur plaidoyer.

Le réseau de fraudeurs avait été démantelé lors d'une opération policière menée en 2012 dans un appartement de Montréal. Les criminels, incluant Kirstein, avaient été accusés par la justice américaine en 2013, mais n'ont été déportés qu'en janvier 2019.

Trois autres montréalais, Agiyl Kamaldin, 32 ans, Mark El Bernachawy, 34ans et Kelen Magael Buchan, 27 ans, ont aussi été reconnus coupable et condamnés à des peines d'emprisonnement aux États-Unis.

Un cinquième suspect, Peter Iacino, 31 ans, échappe toujours à la justice pour le moment.