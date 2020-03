Une zone de quarantaine établie au nord de New York

Une partie de la ville de New Rochelle, au nord de New York, a été placée en quarantaine, mardi, dans l'espoir d'y endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Dès le 12 mars, toutes les écoles et tous les bâtiments permettant de rassembler un grand nombre de personnes seront fermés, et ce, jusqu'au 25 mars, a annoncé le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, lors d'une conférence de presse à Albany.

Les bâtiments publics au sein de la zone en quarantaine, qui s'étend sur environ 1 mile (1,6 km), seront aussi fermés et nettoyés.

«C'est une mesure grave, mais on parle du plus gros foyer [de COVID-19] au pays. C'est une question de vie ou de mort», a plaidé le gouverneur.

En date de mardi, l'État de New York comptait 173 cas confirmés de la COVID-19, dont 108 dans le comté de Westchester, là on se trouve New Rochelle. Trente-six cas ont aussi été dénombrés dans la ville de New York.