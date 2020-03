Visite de la 1re clinique pour la COVID-19

Lavage des mains, corridors balisés, équipement spécial, désinfection et zones séparées; la première clinique désignée pour recevoir les gens qui pourraient être infectés par la COVID-19 à Montréal ne lésine pas sur les moyens.

C’est dans les locaux de l’urgence de l’Hôtel-Dieu reconvertis en clinique désignée que les premières personnes, une vingtaine, se sont présentées, hier.

«Le personnel infirmier et médical rencontre les personnes pour le cas échéant faire les prélèvements nécessaires et faire le suivi de la personne, s’assurer qu’elle retourne à domicile en sécurité où l’orienter vers le centre hospitalier si sa condition le nécessite», explique Liette Bernier, directrice des Services généraux et des partenariats urbains au CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

La clinique est séparée en deux zones bien distinctes; la zone chaude soit celle où sont les patients et la zone froide soit celle où est le personnel. Quant aux salles d’examen, elles sont au milieu de ces zones afin de «faire en sorte que les patients et le personnel ne se contaminent pas les uns les autres», fait avoir Mme Bernier.

Déjà, ce matin avant 8h, trois personnes s’étaient présentées à la clinique COVID-19.

Désinfection et évaluation

Elles ont d’abord dû se désinfecter les mains, ont emprunté des corridors spécialement balisés pour elles, puis ont été rencontrées dans des cubicules individuels désinfectés après leur passage afin de présenter leur carte d’assurance-maladie. Puis, elles expliquent les craintes et leur historique de voyage si c’est le cas, leurs rencontres, leurs déplacements, etc.

Ensuite, elles sont prises en charge par le personnel infirmier et médical pour, au besoin, faire des prélèvements qui seront analysés dans un délai de 24 à 48 heures dans le but de savoir si les échantillons ressortent positifs ou non au coronavirus.

La clinique d'évaluation de l’Hôtel-Dieu peut accueillir entre 60 et 80 patients par jour.

Les Québécois craignant ou soupçonnant une possible contamination à la COVID-19 doivent d’abord contacter Info-Santé 811 avant de se présenter à la clinique dédiée au coronavirus.

Une infirmière évaluera la situation et leur transmettra les consignes appropriées. Si une consultation médicale est requise dans une clinique désignée COVID‐19, l'infirmière leur attribuera un rendez-vous, précisait hier la Santé publique.

Deux autres cliniques ouvriront leurs portes cette semaine; une dans la région de la Capitale-Nationale, demain, et une en Montérégie‐Centre, le lundi 16 mars.

De l’information sur le coronavirus est par ailleurs disponible sur la page quebec.ca/coronavirus.

Le public peut également obtenir de l'information sur la COVID-19 en appelant au 1 877 644-4545.