Zoo de Falardeau: feu vert pour le projet d'agrandissement

Le Zoo de Falardeau, à Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a obtenu l'accord de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour aller de l'avant avec son projet d'agrandissement.

La Commission base sa décision sur sa visite, qui remonte à septembre dernier.

«Malgré la tourmente, la Commission aurait pu retarder sa décision, mais elle ne l'a pas fait», a indiqué le procureur du zoo, Dominic Bouchard.

La décision a été rendue la semaine dernière, alors que le zoo de Falardeau fait l'objet d'une enquête de la Sûreté du Québec pour des cas allégués de cruauté animale.

En septembre dernier, «(...) trois représentants de la Commission (...), un représentant de l'UPA, deux représentants de la Municipalité et un représentant de la MRC du Fjord-du-Saguenay (...) ont procédé à une visite détaillée de toutes les installations et activités du refuge pour animaux et du "zoo"», selon la décision écrite de la Commission.

La demande d'agrandissement concerne des terres agricoles, au potentiel limité, juge la Commission, qui a toutefois rejeté les jeux d'eau et la clinique vétérinaire ouverte au public.

Mais pour le procureur du zoo de Falardeau, la décision tend à démontrer que l'endroit est bien tenu. «Les commissaires n'ont rien noté d'anormal ou d'horrible pendant leur visite», a souligné Me Bouchard.

Le projet d'agrandissement est évalué à 10 millions $. Des subventions de 5 millions $ auraient déjà été autorisées, mais la tourmente a mis le projet sur la glace.

-Avec les informations de Jean Houle