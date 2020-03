Coronavirus: 68 000 articles publiés chaque jour à travers le monde

Selon les données recueillies par Influence Communication, 68 000 articles sont publiés chaque jour sur la COVID-19 à travers la planète. «On pourrait remplir un journal sept jours sur sept pendant 3,4 années», a déclaré son président, Jean-François Dumas, mercredi, à QUB radio.

La crise du coronavirus est aussi largement étalée dans les médias de la province. Toujours selon la firme spécialisée en contenus médiatiques, 536 articles web et papier sont rédigés en moyenne chaque jour au Québec, l’équivalent d’un quotidien complet publié durant 9,7 jours seulement sur le virus.

À la radio et à la télévision, 30 heures de contenu seraient consacrées quotidiennement au coronavirus dans la province.

En entretien avec Jonathan Trudeau à QUB radio, le président d’Influence Communication a souligné l’importance des «appels à une juste perspective». «Il y a plein d’autres maladies, comme la grippe annuelle, qui tuent [...] bien plus de monde que la COVID-19», a-t-il rappelé.

«La peur, ça fait vendre»

Selon M. Dumas, la peur devient un élément central de la couverture médiatique.

«On a peur du terrorisme, de [Donald] Trump, on a peur de la maladie, on a peur de l’effondrement économique. [...] La peur, ça fait vendre et ça appelle une émotion et non un raisonnement. Quand tu as peur, tu ne penses pas. Tu te garroches acheter du papier de toilette», a-t-il blagué au sujet de la pénurie de papier hygiénique dans certains Costco.

Ce dernier estime que les médias doivent mesurer leurs actions afin de ne pas «désensibiliser» les lecteurs, à force d’entendre parler du sujet.